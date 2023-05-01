Хмельницкая область: в ОВА сообщили о работе ПВО ночью, попаданий нет

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"Ночью, во время воздушной тревоги, в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет", - сообщили в ОВА.

Дополнение

Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.