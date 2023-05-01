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Хмельницкая область: в ОВА сообщили о работе ПВО ночью, попаданий нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В некоторых громадах Хмельницкой области ночью могли слышать звуки взрывов, это работа сил ПВО. Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Ночью, во время воздушной тревоги, в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет", - сообщили в ОВА.

Дополнение

Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.

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