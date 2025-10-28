$42.000.10
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 41845 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 65149 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 78487 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 63656 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 65181 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42253 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44207 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37672 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35468 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29362 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 78488 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 102333 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 124899 перегляди
Хмарна погода з проясненнями та дощі: сноптики дали прогноз на 28 жовтня

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

28 жовтня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі, крім східних областей. Температура вдень становитиме 8-13°, на півдні та південному сході до 16°.

Хмарна погода з проясненнями та дощі: сноптики дали прогноз на 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. В Карпатах вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вдень 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.

День дикої їжі та Всесвітній день дзюдо: що ще відзначають 28 жовтня28.10.25, 06:30 • 1528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна