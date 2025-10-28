Хмарна погода з проясненнями та дощі: сноптики дали прогноз на 28 жовтня
Київ • УНН
28 жовтня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі, крім східних областей. Температура вдень становитиме 8-13°, на півдні та південному сході до 16°.
У вівторок, 28 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. В Карпатах вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вдень 1-6° тепла
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 10-12°.
