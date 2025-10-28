День дикої їжі та Всесвітній день дзюдо: що ще відзначають 28 жовтня

Сьогодні, 28 жовтня, відзначається День дикої їжі та Всесвітній день дзюдо. Також православні християни вшановують пам’ять Мучениці Параскеви, пише УНН.

День дикої їжі

Ця подія присвячена рослинам, овочам, фруктам, ягодам, які ростуть в дикій природі. Споконвіку люди їли те, що давала їм земля.

Сьогодні дикоростучі їстівні рослини є популярними стравами у меню ресторанів, де подають сиру їжу. У таких рослинах не містяться консерванти та пестициди, тому шанувальники здорового харчування віддають перевагу рецептам сирих страв.

Всесвітній день дзюдо

Історія цього напрямку бойових мистецтв почалася у 1882 році, коли 21-річний японець Дзігоро Кано заснував школу "Кодокан" в буддійському храмі Ейсьодзт в Токіо. Кано почав вивчати джиу-джитсу (від назви цього бойового мистецтва походить слово "дзюдо") в Токійському Імператорському університеті та зумів за короткий термін досягти неабияких вершин.

Дзюдо – це мистецтво м’якості, філософія життя, боротьба без зброї, коли вміння полягає не стільки у силі, скільки у спритності, хитрості та винахідливості.

Міжнародний день анімації

Вперше анімаційна подія "Оптичний театр" Еміля Рейно відбулася у 1892 році в Парижі у вигляді зображень, що рухалися під час проєктування. Видатний художник та винахідник Еміль Рейно запросив глядачів на шоу, яке ще ніхто ніколи не бачив.

"Оптичний театр" викликав справжній успіх. Талановитий митець показав публіці праксиноскоп – апарат, який показував рухливі зображення. Ця подія стала стартом анімаційного кіно.

День бабусь та дідусів

День бабусь і дідусів - це не лише про сім’ю. Він також присвячений вдячності за все, що нам було передано з покоління в покоління. Цей день дає можливість знову відчути ту магію тепла і любові, яку дають нам наші рідні.

День пам'яті Мучениці Параскеви

Свята Параскева народилася в місті Іконій на території сучасної Туреччині. Вона була дочкою багатих і благочестивих батьків, а її ім’я "Параскева" означає "п’ятниця", день, коли вона народилась. З раннього віку Параскева щиро вірила в Бога і вирішила присвятити своє життя служінню Христу відмовившись від заміжжя і ставши черницею.

Коли почалися переслідування християн імператором Діоклетіаном, Параскева стала жертвою гонінь. Вона витримала багато тортур, але не відреклася від своєї віри. За це вона була страчена і проголошена мученицею.

