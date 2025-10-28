День дикой еды и Всемирный день дзюдо: что еще отмечают 28 октября

Сегодня, 28 октября, отмечается День дикой еды и Всемирный день дзюдо. Также православные христиане чтят память Мученицы Параскевы, пишет УНН.

День дикой еды

Это событие посвящено растениям, овощам, фруктам, ягодам, которые растут в дикой природе. Испокон веков люди ели то, что давала им земля.

Сегодня дикорастущие съедобные растения являются популярными блюдами в меню ресторанов, где подают сырую пищу. В таких растениях не содержатся консерванты и пестициды, поэтому поклонники здорового питания отдают предпочтение рецептам сырых блюд.

Всемирный день дзюдо

История этого направления боевых искусств началась в 1882 году, когда 21-летний японец Дзигоро Кано основал школу "Кодокан" в буддийском храме Эйсёдзи в Токио. Кано начал изучать джиу-джитсу (от названия этого боевого искусства происходит слово "дзюдо") в Токийском Императорском университете и сумел за короткий срок достичь незаурядных вершин.

Дзюдо – это искусство мягкости, философия жизни, борьба без оружия, когда умение заключается не столько в силе, сколько в ловкости, хитрости и изобретательности.

Белая птица, петух и казак Мамай: выйдет новая марка ко Дню украинской письменности и языка

Международный день анимации

Впервые анимационное событие "Оптический театр" Эмиля Рейно состоялось в 1892 году в Париже в виде изображений, движущихся при проецировании. Выдающийся художник и изобретатель Эмиль Рейно пригласил зрителей на шоу, которое еще никто никогда не видел.

"Оптический театр" вызвал настоящий успех. Талантливый художник показал публике праксиноскоп – аппарат, который показывал подвижные изображения. Это событие стало стартом анимационного кино.

День бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек - это не только о семье. Он также посвящен благодарности за все, что нам было передано из поколения в поколение. Этот день дает возможность снова почувствовать ту магию тепла и любви, которую дают нам наши родные.

День памяти Мученицы Параскевы

Святая Параскева родилась в городе Иконий на территории современной Турции. Она была дочерью богатых и благочестивых родителей, а ее имя "Параскева" означает "пятница", день, когда она родилась. С раннего возраста Параскева искренне верила в Бога и решила посвятить свою жизнь служению Христу, отказавшись от замужества и став монахиней.

Когда начались преследования христиан императором Диоклетианом, Параскева стала жертвой гонений. Она выдержала много пыток, но не отреклась от своей веры. За это она была казнена и провозглашена мученицей.

Спроектированный архитектором студии Хендрикса дом выставлен на продажу в Вудстоке за $3,5 млн