Облачная погода с прояснениями и дожди: синоптики дали прогноз на 28 октября
Киев • УНН
28 октября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, кроме восточных областей. Температура днем составит 8-13°, на юге и юго-востоке до 16°.
Во вторник, 28 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°. В Карпатах днем небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с; температура днем 1-6° тепла
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 10-12°.
