В. о. міністра оборони Євген Хмара відвідав медичні заклади, де проходять лікування та реабілітацію українські захисники. Обговорив проблемні питання з військовими. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Разом із заступницею міністра оборони Любов’ю Галан відвідали військові медичні заклади, де проходять лікування та реабілітацію українські захисники. Важливо було особисто почути воїнів. Поговорили з військовими, які проходять лікування і відновлення. Зібрали проблемні питання, що потребують рішень міністерства. Також поспілкувалися з медичним персоналом і керівництвом закладів

Він зазначив, що цілі міністерства чіткі: необхідно робити все, щоб берегти життя воїнів на фронті, забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення, створювати умови для повернення військових до служби після лікування та реабілітації.

Життя та здоров’я воїнів мають бути пріоритетом для кожного командира. Питання медичної підготовки, вчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах будемо тримати на постійному контролі. Окремий фокус - оновлення інфраструктури військових медичних закладів та підтримка медичних фахівців. Розглянемо усі можливі шляхи спрямування додаткових ресурсів. Будемо активніше залучати допомогу міжнародних партнерів для цього. Медичне забезпечення наших захисників потребує сучасних умов і вмотивованого та навченого персоналу