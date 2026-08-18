Хмара підтвердив, що до голосування у ВР за його кандидатуру на посаду міністра оборони стане цивільним - нардеп

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39321 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46526 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 39041 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 26893 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40630 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 19844 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44510 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41855 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 08:44 • 23095 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
18 серпня, 09:52 • 21340 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані18 серпня, 20:05 • 3976 перегляди
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 6166 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 2832 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 4656 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 3560 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39327 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46532 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 39048 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40635 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44512 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65250 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 70639 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 77815 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75302 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 103960 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Хмара підтвердив, що до голосування у ВР за його кандидатуру на посаду міністра оборони стане цивільним - нардеп

Київ • УНН

 • 4668 перегляди

Євген Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою.

Хмара підтвердив, що до голосування у ВР за його кандидатуру на посаду міністра оборони стане цивільним - нардеп

Євген Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, зауваживши, що розпочалась зустріч фракції із претендентами на крісла міністра оборони та міністра закордонних справ - Євгеном Хмарою та Андрієм Сибігою, передає УНН.

Євген Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду Міністра оборони він буде вже цивільною особою 

- повідомив Железняк. 

За словами нардепа, звільнення Хмари з військової служби відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. 

Він (Хмара - ред.) підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться 

- додав Железняк.

Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 19847 переглядiв

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

Антоніна Туманова

Політика