Хмара підтвердив, що до голосування у ВР за його кандидатуру на посаду міністра оборони стане цивільним - нардеп

Євген Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, зауваживши, що розпочалась зустріч фракції із претендентами на крісла міністра оборони та міністра закордонних справ - Євгеном Хмарою та Андрієм Сибігою, передає УНН.

Євген Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду Міністра оборони він буде вже цивільною особою

За словами нардепа, звільнення Хмари з військової служби відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.

Він (Хмара - ред.) підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться