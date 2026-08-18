Хмара підтвердив, що до голосування у ВР за його кандидатуру на посаду міністра оборони стане цивільним - нардеп
Київ • УНН
Євген Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою.
Євген Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, зауваживши, що розпочалась зустріч фракції із претендентами на крісла міністра оборони та міністра закордонних справ - Євгеном Хмарою та Андрієм Сибігою, передає УНН.
Євген Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду Міністра оборони він буде вже цивільною особою
За словами нардепа, звільнення Хмари з військової служби відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.
Він (Хмара - ред.) підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 19847 переглядiв
Контекст
15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.
Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.
Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.
Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.