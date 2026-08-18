Хмара подтвердил, что до голосования в ВР по его кандидатуре на должность министра обороны станет гражданским — депутат
Киев • УНН
Евгений Хмара подтвердил, что до голосования в Верховной Раде по его кандидатуре на должность министра обороны он уже будет гражданским\r\nлицом.
Евгений Хмара подтвердил, что до голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что началась встреча фракции с претендентами на кресла министра обороны и министра иностранных дел — Евгением Хмарой и Андреем Сибигой, передает УНН.
Евгений Хмара на мой вопрос подтвердил, что до голосования за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом
По словам народного депутата, увольнение Хмары с военной службы происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.
Он (Хмара — ред.) подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится
Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 14787 просмотров
Контекст
15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.
Позже во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.
Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.
И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.