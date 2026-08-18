Хмара подтвердил, что до голосования в ВР по его кандидатуре на должность министра обороны станет гражданским — депутат

Евгений Хмара подтвердил, что до голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что началась встреча фракции с претендентами на кресла министра обороны и министра иностранных дел — Евгением Хмарой и Андреем Сибигой, передает УНН.

Евгений Хмара на мой вопрос подтвердил, что до голосования за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом

По словам народного депутата, увольнение Хмары с военной службы происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.

Он (Хмара — ред.) подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится