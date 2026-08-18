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Хмара подтвердил, что до голосования в ВР по его кандидатуре на должность министра обороны станет гражданским — депутат

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Евгений Хмара подтвердил, что до голосования в Верховной Раде по его кандидатуре на должность министра обороны он уже будет гражданским\r\nлицом.

Хмара подтвердил, что до голосования в ВР по его кандидатуре на должность министра обороны станет гражданским — депутат

Евгений Хмара подтвердил, что до голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что началась встреча фракции с претендентами на кресла министра обороны и министра иностранных дел — Евгением Хмарой и Андреем Сибигой, передает УНН.

Евгений Хмара на мой вопрос подтвердил, что до голосования за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом 

— сообщил Железняк. 

По словам народного депутата, увольнение Хмары с военной службы происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава. 

Он (Хмара — ред.) подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится 

— добавил Железняк.

Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 14787 просмотров

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Позже во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.

Антонина Туманова

Политика