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Після доби пошуків: хлопчика, який загубився під час сходження на Говерлу, знайшли

Київ • УНН

 • 52223 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Малолітнього хлопчика Олексія, який загубився напередодні під час сходження на Говерлу, відшукала через добу після зникнення група волонтерів у Карпатах. Про це повідомили у МВС та ДСНС України, інформує УНН.

Цитата:

"Олексійко знайшовся! Хлопчика, який загубився напередодні під час сходження на Говерлу, відшукала о 19:27 група волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул", - повідомили у МВС.

Деталі

Одна з пошукових груп, як вказано, по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли - живим. "За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка на відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають", - додали у МВС.

За даними ДСНС, йдеться саме про загубленого хлопчика (2015 р.н.), якого "знайдено в задовільному стані".

Що було раніше

14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на горі Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з міста Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.

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