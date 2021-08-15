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После суток поисков: мальчика, потерявшегося во время восхождения на Говерлу, нашли

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Малолетнего мальчика Алексея, который потерялся накануне во время восхождения на Говерлу, нашла через сутки после исчезновения группа волонтеров в Карпатах. Об этом сообщили в МВД и ГСЧС Украины, информирует УНН.

Цитата:

"Алексей нашелся! Мальчика который потерялся накануне во время восхождения на Говерлу, нашла в 19:27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул", - сообщили в МВД.

Детали

Одна из поисковых групп, как указано, по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли - живым. "По предварительной информации, это именно Алексей Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км. Эт на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают", - добавили в МВД.

По данным ГСЧС, речь идет именно о потерявшемся мальчике (2015 г.р.), которого "найдено в удовлетворительном состоянии".

Что было ранее

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из города Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.

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