На Франківщині в горах зникла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час підйому групою туристів на Говерлу поблизу смт Ворохта зник хлопчик 2015 року народження. Про це УНН повідомляють у ДСНС.
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14 серпня, близько 19:05, під час підйому групою туристів у складі 6 людей з м. Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.
Для проведення пошукових робіт від ДСНС залучилися рятувальники пошуково-рятувального відділення в складі 4 осіб. Згодом до пошуків додатково було залучено ще 5 надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на г. Говерла.
Також до пошуків долучено 2 рятувальники на квадроциклі ПРВ смт Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області.
Оголошено “Збір-Аварія” пошуково-рятувального відділення ДСНС м. Яремче. Пошуки дитини тривають.
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