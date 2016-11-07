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ХК "Кременчук" обіграв гравців "Донбасу" та очолив УХЛ

ХК "Кременчук" обіграв гравців "Донбасу" та очолив УХЛ

Київ • УНН

 • 7234 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На СК "Айсберг" при переповнених трибунах відбувся центральний матч 17-го туру Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав чинного чемпіона України донецький "Донбас". Про це передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Команди підійшли до цього матчу з переможними серіями в п'ять ігор - стільки раз кременчужани виходили переможцями на домашній арені, а "Донбас" п'ять разів вигравав в загальному в останніх матчах.

Гра почалася без розвідки - команди демонстрували швидкий, гостроатакуючий хокей, і обидві були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Але надійно грали воротарі. У другій половині періоду більш вдалими виявилися гості, закинули дві шайби після кидків Сергія Бабинця і Євгенія Никифорова.

Вже на 23-й хвилині форвард кременчужан Юрій Петранговський, після передач Ігоря Коваленя і Тимура Гриценко, скоротив відставання в рахунку. Господарі домоглися свого та встановили паритет на 37 хвилині - захисник Володимир Варивода в меншості оформив результативний кидок. Передачами відзначилися Юрій Петранговський і Ігор Коваленя.

У завершальній третині матчу команди обмінювалися небезпечними моментами до 50-ї хвилини, коли ХК "Кременчук" влаштував вдалий пресинг біля воріт гостей і Ілля Коренчук з п'ятачка розстріляв Євгена Царегородцева, вирвавши для господарів звитягу.
Зазначається, що закинута шайба І.Коренчука дозволила нападаючому з 22 (10 + 12) очками очолити гонку бомбардирів УХЛ.
Нагадаємо, що після 17 турів "Кременчук з 36 пунктами очолює турнірну таблицю. Хокеїсти "Донбасу" відстають на 3 очки, але мають 2 гри в запасі.

Яке повідомляв УНН, ХК "Кривбас" підписав нового нападника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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