ХК "Кременчуг" обыграл игроков "Донбасса" и возглавил УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На СК "Айсберг" при переполненных трибунах состоялся центральный матч 17-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчуг" принимал действующего чемпиона Украины донецкий "Донбасс". Об этом УНН передает со ссылкой на сайт турнира.
Команды подошли к этому матчу с победными сериями в пять игр - столько раз кременчужане выходили победителями на домашней арене, а "Донбасс" пять раз выигрывал в общем в последних матчах.
Игра началась без разведки - команды демонстрировали быстрый, остроатакующий хоккей, и обе были близки к тому, чтобы открыть счет. Но надежно играли вратари. Во второй половине периода удачливее оказались гости, которые забросили две шайбы после бросков Сергея Бабинца и Евгения Никифорова.
Уже на 23-й минуте форвард кременчужан Юрий Петранговский, после передач Игоря Коваленя и Тимура Гриценко, сократил отставание в счете. Хозяева добились своего и установили паритет на 37 минуте - защитник Владимир Варивода в меньшинстве оформил результативный бросок. Передачами отметились Юрий Петранговский и Игорь Коваленя.
В заключительной трети матча команды обменивались опасными моментами до 50-й минуты, когда ХК "Кременчуг" осуществил удачный прессинг у ворот гостей и Илья Коренчук с пятачка расстрелял Евгения Царегородцева, вырвав для хозяев победу.
Отмечается, что заброшенная шайба И.Коренчука позволила нападающему с 22 (10 + 12) очками возглавить гонку бомбардиров УХЛ.
Напомним, что после 17 туров "Кременчуг" с 36 пунктами возглавляет турнирную таблицу. Хоккеисты "Донбасса" отстают на 3 очка, но имеют 2 игры в запасе.
Какое сообщал УНН, ХК "Кривбасс" подписал нового нападающего.