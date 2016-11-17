ХК "Донбас" відправився у Данію на стартовий поєдинок Континентальної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Делегація донецького "Донбасу" полетіла в датський Оденсе, де завтра стартує в третьому раунді Континентального кубка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донецької команди.
У розташуванні Анатолія Степанищева 23 хокеїста:
воротарі: Богдан Дьяченко, Сергій Люльчук, Євген Царегородцев;
захисники: Павло Таран, Всеволод Толстушко, Олександр Побєдоносцев, Ігор Кугут, В'ячеслав Хакимов, Мартіньш Яковлевс, Володимир Алексюк, Денис Петрухно;
нападники: Олег Шафаренко, Віталій Лялька, Мазур Вадим, Микита Буценко, Єгор Єгоров, Ігор Шаманський, Роман Благой, Денис Кочетков, Віктор Захаров, Шаміль Рамазанов, Євген Нікіфоров, Єгор Безуглий.
Примітно, що в Данію не відправився нападник збірної України Володимир Чердак, а також хокеїсти - Павло Большаков, Ярослав Свищев, Олексій Ворона та Андрій Григор’єв.
Нагадаємо, що завтра команда А.Степанищева розпочне єврокубковий сезон грою з французьким "Анже" о 17:00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, дубль М.Яковлевса приніс ХК "Донбас" гостьову перемогу над "Білим Барсом".