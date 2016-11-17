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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ХК "Донбас" відправився у Данію на стартовий поєдинок Континентальної ліги

ХК "Донбас" відправився у Данію на стартовий поєдинок Континентальної ліги

Київ • УНН

 • 9128 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Делегація донецького "Донбасу" полетіла в датський Оденсе, де завтра стартує в третьому раунді Континентального кубка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донецької команди.

У розташуванні Анатолія Степанищева 23 хокеїста:

воротарі: Богдан Дьяченко, Сергій Люльчук, Євген Царегородцев;

захисники: Павло Таран, Всеволод Толстушко, Олександр Побєдоносцев, Ігор Кугут, В'ячеслав Хакимов, Мартіньш Яковлевс, Володимир Алексюк, Денис Петрухно;

нападники: Олег Шафаренко, Віталій Лялька, Мазур Вадим, Микита Буценко, Єгор Єгоров, Ігор Шаманський, Роман Благой, Денис Кочетков, Віктор Захаров, Шаміль Рамазанов, Євген Нікіфоров, Єгор Безуглий.

Примітно, що в Данію не відправився нападник збірної України Володимир Чердак, а також хокеїсти - Павло Большаков, Ярослав Свищев, Олексій Ворона та Андрій Григор’єв.

Нагадаємо, що завтра команда А.Степанищева розпочне єврокубковий сезон грою з французьким "Анже" о 17:00 за київським часом.

Як повідомляв УНН, дубль М.Яковлевса приніс ХК "Донбас" гостьову перемогу над "Білим Барсом".

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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