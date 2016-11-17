ХК "Донбасс" отправился в Данию на стартовый поединок Континентальной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Делегация донецкого "Донбасса" полетела в датский Оденсе, где завтра стартует в третьем раунде Континентального кубка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу донецкой команды.
В расположении Анатолия Степанищева 23 хоккеиста:
вратари: Богдан Дьяченко, Сергей Люльчук, Евгений Царегородцев;
защитники: Павел Таран, Всеволод Толстушко, Александр Победоносцев, Игорь Кугут, Вячеслав Хакимов, Мартиньш Яковлевс, Владимир Алексюк, Денис Петрухно;
Нападающие: Олег Шафаренко, Виталий Лялька, Мазур Вадим, Никита Буценко, Егор Егоров, Игорь Шаманский, Роман Благой, Денис Кочетков, Виктор Захаров, Шамиль Рамазанов, Евгений Никифоров, Егор Безуглый.
Примечательно, что в Данию не поехал нападающий сборной Украины Владимир Чердак, а также хоккеисты - Павел Большаков, Ярослав Свищев, Алексей Ворона и Андрей Григорьев.
Напомним, что завтра команда А.Степанищева начнет еврокубковый сезон игрой с французским "Анже" в 17:00 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, дубль М.Яковлевса принес ХК "Донбасс" гостевую победу над "Белым Барсом" .