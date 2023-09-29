Херсонщина: в ОВА показали наслідки російських авіанальотів. ВІДЕО

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“Херсон після чергового російського авіаудару. Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування”, — зазначив Олександр Прокудін.

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За уточненими даними від голови МВА Романа Мрочко загарбники завдали удару по Дніпровському району міста.

Крім того, цього ж вечора окупанти скинули по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

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Нагадаємо

Минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область 96 разів. Загинули три людини.