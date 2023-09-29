Херсонщина: в ОВА показали наслідки російських авіанальотів. ВІДЕО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські військові вчергове завдали авіаударів по Херсону та передмістю обласного центру. Били ракетами та авіабомбами. Наслідки прильотів показав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

“Херсон після чергового російського авіаудару. Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування”, — зазначив Олександр Прокудін.

Деталі

За уточненими даними від голови МВА Романа Мрочко загарбники завдали удару по Дніпровському району міста.
Крім того, цього ж вечора окупанти скинули по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

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Нагадаємо

Минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область 96 разів. Загинули три людини.

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