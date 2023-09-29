Херсонщина: в ОВА показали последствия российских авианалетов. ВИДЕО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские военные в очередной раз нанесли авиаудары по Херсону и пригороду областного центра. Били ракетами и авиабомбами. Последствия прилетов показал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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“Херсон после очередного российского авиаудара. Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. Вследствие вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания”, — отметил Александр Прокудин.
Детали
По уточненным данным от главы МВА Романа Мрочко захватчики нанесли удар по Днепровскому району города.
Кроме того, в этот же вечер оккупанты сбросили по две управляемые бомбы на Берислав и Ольговку.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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Напомним
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 96 раз. Погибли три человека.