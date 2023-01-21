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Херсонщина: на російській міні підірвався електрик

Київ • УНН

 • 999725 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У селі Архангельське Високопільської тергромади на Херсонщині на російській міні підірвався електрик. Йому відірвало праву стопу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 21 січня, у Telegram, пише УНН.

Херсонщина: на російській міні підірвався електрик

Цитата

"У селі Архангельське Високопільської тергромади на російській міні підірвався електрик. Під час роботи на одному із підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги. Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу", - повідомив Янушевич.

Деталі

Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу.

"На наших землях ще багато невиявленої ворожої вибухівки. Попри це фахівці щодня працюють на благо людей. Цінуємо працю тих, хто ризикує заради нас..." - наголосив Янушевич.

Доповнення

20 січня двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець.

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