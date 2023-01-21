Херсонщина: на российской мине подорвался электрик

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"В селе Архангельское Высокопольской тергромады на российской мине подорвался электрик. Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу. Ему оторвало правую стопу", - сообщил Янушевич.

Детали

Сейчас медики оказывают пациенту необходимую помощь.

"На наших землях еще много необнаруженной вражеской взрывчатки. Несмотря на это специалисты ежедневно работают на благо людей. Ценим труд тех, кто рискует ради нас..." - подчеркнул Янушевич.

Дополнение

20 января два человека подорвались на российской мине, среди них 16-летний парень.