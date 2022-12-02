Херсон зі світлом на 75% - голова ОВА

Цитата

"75% Херсона - зі світлом. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів", - написав Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по мікрорайонах міста з електропостачанням така:



Центральна частина міста – 95%;



Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;



Шуменський мікрорайон – 96%;



Текстильний мікрорайон – 73%;



мікрорайон Житлоселище – 89%;



мікрорайон Острів – 60%;



мікрорайон ХБК – 65%.



Також, з його слів, на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів.

"І це тільки через 3 тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру. Дякую нашим енергетикам, що так швидко повертаєте світло в оселі херсонців! Ви - справжні Герої", - наголосив Янушевич.

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.