Херсон зі світлом на 75% - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Три чверті Херсона вже з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у п'ятницю, 2 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"75% Херсона - зі світлом. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів", - написав Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по мікрорайонах міста з електропостачанням така:
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- Центральна частина міста – 95%;
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- Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;
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- Шуменський мікрорайон – 96%;
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- Текстильний мікрорайон – 73%;
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- мікрорайон Житлоселище – 89%;
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- мікрорайон Острів – 60%;
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- мікрорайон ХБК – 65%.
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Також, з його слів, на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів.
"І це тільки через 3 тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру. Дякую нашим енергетикам, що так швидко повертаєте світло в оселі херсонців! Ви - справжні Герої", - наголосив Янушевич.
Доповнення
26 листопада у Херсон подали електроенергію.