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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсон зі світлом на 75% - голова ОВА

Херсон зі світлом на 75% - голова ОВА

Київ • УНН

 • 850546 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Три чверті Херсона вже з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у п'ятницю, 2 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"75% Херсона - зі світлом. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів", - написав Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по мікрорайонах міста з електропостачанням така:

  • Центральна частина міста – 95%;
  • Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;
  • Шуменський мікрорайон – 96%;
  • Текстильний мікрорайон – 73%;
  • мікрорайон Житлоселище – 89%;
  • мікрорайон Острів – 60%;
  • мікрорайон ХБК – 65%.

Також, з його слів, на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів.

"І це тільки через 3 тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру. Дякую нашим енергетикам, що так швидко повертаєте світло в оселі херсонців! Ви - справжні Герої", - наголосив Янушевич.

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.

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