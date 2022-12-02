Херсон со светом на 75% - глава ОВА

Цитата

"75% Херсона - со светом. К настоящему времени электроснабжение восстановлено для более 100 тысяч бытовых потребителей", - написал Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по микрорайонам города с электроснабжением такова:



Центральная часть города – 95%;



Таврический и Северный микрорайоны – 70%;



Шуменский микрорайон – 96%;



Текстильный микрорайон – 73%;



микрорайон Жилпоселок – 89%;



микрорайон Остров – 60%;



микрорайон ХБК – 65%.



Также, по его словам, на 67% свет восстановлен в Камышанах и Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов.

"И это только через 3 недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру. Спасибо нашим энергетикам, что так быстро возвращаете свет в дома херсонцев! Вы – настоящие Герои", - подчеркнул Янушевич.

Дополнение

26 ноября в Херсон подали электроэнергию.