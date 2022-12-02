Херсон со светом на 75% - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Три четверти Херсона уже с электроснабжением. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в пятницу, 2 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"75% Херсона - со светом. К настоящему времени электроснабжение восстановлено для более 100 тысяч бытовых потребителей", - написал Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по микрорайонам города с электроснабжением такова:
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- Центральная часть города – 95%;
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- Таврический и Северный микрорайоны – 70%;
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- Шуменский микрорайон – 96%;
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- Текстильный микрорайон – 73%;
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- микрорайон Жилпоселок – 89%;
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- микрорайон Остров – 60%;
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- микрорайон ХБК – 65%.
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Также, по его словам, на 67% свет восстановлен в Камышанах и Приозерном. С электроснабжением – 2797 абонентов.
"И это только через 3 недели после деоккупации города, в котором россияне практически уничтожили энергетическую инфраструктуру. Спасибо нашим энергетикам, что так быстро возвращаете свет в дома херсонцев! Вы – настоящие Герои", - подчеркнул Янушевич.
Дополнение
26 ноября в Херсон подали электроэнергию.