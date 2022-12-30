Херсон та область окупанти обстріляли ще понад 80 разів: є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 81 раз обстріляли Херсонщину - одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, передає УНН.
Цитата
"російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів. Поранення дістала одна людина", - написав він.
Деталі
За його інформацією, Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.
Доповнення
У Херсоні 29 грудня через обстріли є руйнування в кардіодиспансері, є двоє постраждалих. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.
28 грудня російські окупанти близько 50 разів обстріляли Херсонщину - одна людина загинула, поранено дев’ятьох. Серед поранених – 10-річна дитина.