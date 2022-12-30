Херсон и область оккупанты обстреляли еще более 80 раз: есть пострадавший и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 81 раз обстреляли Херсонскую область - один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в пятницу, 30 декабря, в Telegram, передает УНН.
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"российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов. Ранения получил один человек", - написал он.
Детали
По его информации, Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.
Дополнение
В Херсоне 29 декабря из-за обстрелов есть разрушения в кардиодиспансере, есть двое пострадавших. В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.
28 декабря российские оккупанты около 50 раз обстреляли Херсонскую область – один человек погиб, ранены девять. Среди раненых – 10-летний ребенок.