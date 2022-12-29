Окупанти обстріляли Херсонщину близько 50 разів: загинула одна людина, дев’ять поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти близько 50 разів обстріляли Херсонщину - одна людина загинула, поранено дев’ять. Серед поранених – 10-річна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.
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«російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків», - написав Янушевич.
За його словами, Херсон ворог атакував 12 разів. Ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.
«Вчора росіяни вбили 1 людину, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених – 10-річна дитина. Хлопчика у середньому стані важкості з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями доставили до лікарні. Йому надали необхідну меддопомогу», - повідомив Янушевич.
Доповнення
27 грудня окупанти обстріляли Херсон 33 рази.