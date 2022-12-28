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Минулої доби окупанти обстріляли Херсон 33 рази

Минулої доби окупанти обстріляли Херсон 33 рази

Київ • УНН

 • 547100 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби російська армія обстріляла Херсон 33 рази, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 308 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка - Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

26 грудня, в результаті вогневого ураження зі сторони України по позиціях противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими.

Додамо

Вчора ввечері окупанти обстріляли пологове відділення херсонської лікарні. Там народилось двоє дітей і перебувало 5 жінок після пологів.

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