ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 15 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 308 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Надалі залишається небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни.
Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.
Нагадаємо
Вчора ввечері окупанти обстріляли пологове відділення херсонської лікарні. Там народилось двоє дітей і перебувало 5 жінок після пологів.