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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ отразили атаки рашистов в районе 15 населенных пунктов Донбасса

ВСУ отразили атаки рашистов в районе 15 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 231713 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Начались 308 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В дальнейшем остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.

Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области.

Напомним

Вчера вечером оккупанты обстреляли родильное отделение херсонской больницы. Там родились двое детей и находились 5 женщин после родов.

Украинские Национальные Новости

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