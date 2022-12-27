Херсон: у пологовому, яке обтріляли окупанти, сьогодні народилося дві дитини - ОП

Цитата

"Херсон. росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - написав Тимошенко у Telegram.

За його словами, у результати обстріу рф "дивом ніхто не постраждав".

Раніше

Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. У результаті чергової атки - влучили у міський пологовий будинок.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти 40 раз обстріляли Херсонщину - одна людина дістала поранення.