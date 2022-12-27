Херсон: у пологовому, яке обтріляли окупанти, сьогодні народилося дві дитини - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У пологовому відділенні херсонської лікарні, в яку поцілили окупанти, сьогодні народилось двоє дітей і перебувало 5 жінок після пологів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Херсон. росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - написав Тимошенко у Telegram.
За його словами, у результати обстріу рф "дивом ніхто не постраждав".
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