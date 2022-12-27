Окупанти влучили у міський пологовий будинок Херсона, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. У результаті чергової атки - влучили у міський пологовий будинок, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали та повідомлення журналіста Андрія Цаплієнка.
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Інформація про "приліт" у міський пологовий будинок Херсона з'явилась після 20.00.
Як повідомив Андрій Цаплієнко, "в обстріляному окупантами херсонському пологовому будинку зруйновано декілька приміщень, про жертви наразі не повідомляють".
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Нагадаємо
Минулої доби російські окупанти 40 раз обстріляли Херсонщину - одна людина дістала поранення.