Херсон та область окупанти обстріляли ще 40 разів: одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 40 раз обстріляли Херсонщину - одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у вівторок, 27 грудня, у Telegram, передає УНН.
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"російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення", - заявив очільник регіону.
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За його словами, місто Херсон ворог атакував 11 разів. Внаслідок атаки пошкоджено завод, а також приватні та багатоквартирні будинки.
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Після масованих ракетних атак росії на Херсон та область, кількість людей, які погоджуються на тимчасову евакуацію, значно збільшилася. 25 грудня виїхало 250 людей, навіть трохи більше. 24 грудня – 150.
Через постійні масовані атаки рф в Корабельному районі міста Херсон багато будинків залишилися без світла, тепла, води, деякі - без газу. Особливо небезпечна ситуація склалася для маломобільних груп населення.