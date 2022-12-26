На Херсонщині побільшало охочих евакуюватися після масованих атак рф - облрада

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“Зараз у нас така тенденція, що люди виїжджають. Люди погоджуються на добровільну тимчасову евакуацію. Вчора виїхало 250 людей, навіть трохи більше. Позавчора – 150. Це приблизна кількість. Люди виїжджають щодня. Але ми бачимо тільки людей, які погодилися на добровільну евакуацію та звернулися до військової адміністрації. Є також люди, які виїжджають самостійно. Ми не бачимо цього, поки люди не приїдуть до іншого регіону і не зареєструються як ВПО”, – зазначив Соболевський.

Деталі

Водночас він наголошує, що ситуація з евакуацією залишається дуже складною. Оскільки після деокупації правобережної частини Херсонщини велика кількість людей хотіли повернутися, попри всі ризики.

Соболевський додав, що місцева влада наголошує на тому, що повертатися до області через безпекову ситуацію ще зарано, та закликає жителів регіону евакуюватися.

Доповнення

Херсонську область за минулу добу, 25 грудня, російські війська обстріляли 33 рази, обійшлося без жертв серед цивільних.