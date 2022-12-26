Херсон та область за добу обстріляли 33 рази, жертв не було - ОВА

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"російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив Янушевич.

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За даними голови ОВА, 7 разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби мирні люди не постраждали", - зазначив посадовець.

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24 грудня російські окупанти поцілили по двох медичних закладах Херсона.