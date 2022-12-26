Херсон та область за добу обстріляли 33 рази, жертв не було - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Херсонську область за минулу добу, 25 грудня, російські війська обстріляли 33 рази, обійшлося без жертв серед цивільних, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 26 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, 7 разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби мирні люди не постраждали", - зазначив посадовець.
Доповнення
24 грудня російські окупанти поцілили по двох медичних закладах Херсона.