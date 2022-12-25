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Минулої доби рашисти поцілили по двом лікарням Херсона – ОДА

Минулої доби рашисти поцілили по двом лікарням Херсона – ОДА

Київ • УНН

 • 404527 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти поцілили по двом медичним закладам Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

“рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям. Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона”, – повідомив Янушевич в Telegram.

Деталі

Зокрема, окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

Янушевич також публікує відео “прильоту” ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.

Доповнення

За минулу добу російська армія вбила у Херсонській області 16 людей, серед яких троє працівників ДСНС.

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