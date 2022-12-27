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Херсон и область оккупанты обстреляли еще 40 раз: один человек ранен

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонскую область - один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 27 декабря, в Telegram, передает УНН.

Цитата 

"российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек получил ранения", - заявил глава региона. 

Детали 

По его словам, город Херсон враг атаковал 11 раз. В результате атаки поврежден завод, а такоже частные и многоквартирные дома.

Дополнение

После массированных ракетных атак россии на Херсон и область, количество людей, которые соглашаются на временную эвакуацию, значительно увеличилось. 25 декабря уехало 250 человек, даже чуть больше. 24 декабря –150.

Из-за постоянных массированных атак рф в Корабельном районе города Херсон многие дома остались без света, тепла, воды, некоторые - без газа. Особо опасная ситуация сложилась для маломобильных групп населения. 

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