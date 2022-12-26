Через масовані атаки рф один з районів Херсона залишився без світла, води та тепла - міськрада

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"Унаслідок постійних потужних обстрілів військами рф надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі м. Херсон. У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких — газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, під смертельною загрозою опинилися волонтери, які доставляли в район Нафтогавані буржуйки та продукти харчування. Як повідомляє міськрада, у суботу, 24 грудня, під час ворожого обстрілу було важко поранено соцпрацівницю райради Галину Шейнрок. Наступного дня вночі жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні.

Корабельна райрада та Херсонська міська військова адміністрація звертаються до місцевих жителів з закликом евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що після масованих ракетних атак росії на Херсон та область, кількість людей, які погоджуються на тимчасову евакуацію, значно збільшилася.