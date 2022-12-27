Росіяни атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, передає УНН з посиланням на голову Херсонської ОВА в Telegram.
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"Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів...", - повідомив Ярослав Янушевич.