Росіяни атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

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"Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів...", - повідомив Ярослав Янушевич.