Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

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"Выбитые окна не только в здании предприятия, но и в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг - обломки стекла и российских снарядов ...", - сообщил Ярослав Янушевич.