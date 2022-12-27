Херсон: в роддоме, который обстреляли оккупанты, сегодня родилось два ребенка - ОП

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"Херсон. россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов", - написал Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результаты обострения рф "чудом никто не пострадал".

Ранее

оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. В результате очередной атки - попали в городской роддом.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину - один человек получил ранение.