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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсон 33 раза

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсон 33 раза

Киев • УНН

 • 547100 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за прошедшие сутки российская армия обстреляла Херсон 33 раза, передает УНН.

Детали

Начались 308 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

26 декабря, в результате огневого поражения со стороны Украины по позициям противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

Добавим

Вчера вечером оккупанты обстреляли родильное отделение херсонской больницы. Там родились двое детей и находились 5 женщин после родов.

Украинские Национальные Новости

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