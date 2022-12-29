Оккупанты обстреляли Херсонщину около 50 раз: погиб один человек, девять ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты около 50 раз обстреляли Херсонщину – один человек погиб, ранены девять. Среди раненых – 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
Цитата
«российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков», - написал Янушевич.
По его словам, Херсон враг атаковал 12 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
«Вчера россияне убили 1 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – 10-летний ребенок. Мальчика в среднем состоянии тяжести с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь», - сообщил Янушевич.
Дополнение
27 декабря оккупанты обстреляли Херсон 33 раза.