Оккупанты обстреляли Херсонщину около 50 раз: погиб один человек, девять ранены

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«российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков», - написал Янушевич.

По его словам, Херсон враг атаковал 12 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

«Вчера россияне убили 1 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – 10-летний ребенок. Мальчика в среднем состоянии тяжести с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь», - сообщил Янушевич.

Дополнение

27 декабря оккупанты обстреляли Херсон 33 раза.