У Херсоні рашисти поцілили в кардіодиспансер, є двоє постраждалих - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Херсоні через обстріли є руйнування в кардіодиспансері, є двоє постраждалих. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"Херсон. Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні", - повідомив Тимошенко.
У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів, додав він.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.