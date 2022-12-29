В Херсоне рашисты попали в кардиодиспансер, есть двое пострадавших - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Херсоне из-за обстрелов есть разрушения в кардиодиспансере, есть двое пострадавших. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон. Почти каждый день под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали 2 человека – охранник и работник котельной", - сообщил Тимошенко.
В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов, добавил он.
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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.