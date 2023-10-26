Херсон під ворожим обстрілом, росіяни ведуть вогонь з лівого берега — Мрочко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі Херсона. Армія рф веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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“Херсон — під ворожим обстрілом! Кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі міста. Армія рф веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега”, — написав Мрочко.
Деталі
Очільник Херсонської МВА закликав містян триматись якомога далі від вікон, і не залишати укриття.
Перед цим Мрочко повідомляв, що відбувся черговий обстріл Херсона з боку ворожих окупаційних військ. Він зазначив, що вечірній удар прийшовся по житлових будинках Дніпровського району міста. Через що там пошкоджені квартири у багатоповерхівках та кімнати у гуртожитку.
"Інформація про постраждалих не надходила", - повідомив Мрочко.
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Доповнення
Російські війська сьогодні обстріляли Херсон, завдали низку ударів по прибережних зонах міста.