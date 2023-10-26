Херсон под вражеским обстрелом, россияне ведут огонь с левого берега — Мрочко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Несколько взрывов прогремело в Днепровском районе Херсона. Армия рф ведет огонь с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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“Херсон — под вражеским обстрелом! Несколько взрывов прозвучало в Днепровском районе города. Армия рф ведет огонь с временно оккупированного левого берега”, — написал Мрочко.
Детали
Глава Херсонской МВА призвал горожан держаться подальше от окон, и не покидать укрытия.
Перед этим Мрочко сообщал, что состоялся очередной обстрел Херсона со стороны вражеских оккупационных войск. Он отметил, что вечерний удар пришелся по жилым домам Днепровского района города. Из-за чего там повреждены квартиры в многоэтажках и комнаты в общежитии.
"Информация о пострадавших не поступала", — сообщил Мрочко.
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Дополнение
Российские войска сегодня обстреляли Херсон, нанесли ряд ударов по прибрежным зонам города.