Армія рф знову обстріляла Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні знову обстріляли Херсон, завдали низку ударів по прибережних зонах міста, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон! Низку ударів було завдано по прибережних зонах міста. Про постраждалих та руйнування інформація відсутня", - написав Мрочко у Telegram.
Нагадаємо
Окупанти за добу випустили по Херсонщині 35 керованих авіабомб.