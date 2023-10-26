Армия рф снова обстреляла Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон, нанесли ряд ударов по прибрежным зонам города, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Российские войска с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон! Ряд ударов был нанесен по прибрежным зонам города. О пострадавших и разрушениях информация отсутствует", - написал Мрочко в Telegram.
Напомним
Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 35 управляемых авиабомб.