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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф снова обстреляла Херсон

Киев • УНН

 • 89161 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон, нанесли ряд ударов по прибрежным зонам города, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Армия рф снова обстреляла Херсон

Цитата

"Российские войска с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон! Ряд ударов был нанесен по прибрежным зонам города. О пострадавших и разрушениях информация отсутствует", - написал Мрочко в Telegram.

Напомним

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 35 управляемых авиабомб.

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