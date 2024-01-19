Херсон під обстрілом окупантів: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Російські війська обстрілюють Херсон. Жителів закликають перейти до безпечних місць.
Російські окупанти обстрілюють Херсон. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Херсон під обстрілом! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста чути вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе!" - повідомив Мрочко.
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