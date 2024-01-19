Окупанти влучили у житловий будинок в селищі на Херсонщині: є потерпілий
Київ • УНН
Російська армія атакувала село Берегове в Херсонській області, в результаті чого одна людина отримала поранення.
Армія рф сьогодні вдарила по селищу Берегове Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок влучання у житловий будинок постраждала одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель
Як зазначається, у потерпілого – уламкове поранення руки й спини.
Доповнення
Херсонська область за минулу добу, 18 січня, зазнала 67 обстрілів з боку російських військ, відомо про трьох поранених людей.