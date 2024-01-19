Окупанти влучили у житловий будинок в селищі на Херсонщині: є потерпілий

Армія рф сьогодні вдарила по селищу Берегове Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок влучання у житловий будинок постраждала одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель - йдеться у повідомленні ОВА.

Як зазначається, у потерпілого – уламкове поранення руки й спини.

Доповнення

Херсонська область за минулу добу, 18 січня, зазнала 67 обстрілів з боку російських військ, відомо про трьох поранених людей.