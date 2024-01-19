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росіяни за добу випустили 413 снарядів по Херсонщині: троє людей поранені

Київ • УНН

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Російські війська 67 разів обстріляли Херсонську область 18 січня, випустивши 413 снарядів і поранивши трьох людей.

Херсонська область за минулу добу, 18 січня, зазнала 67 обстрілів з боку російських військ, відомо про трьох поранених людей, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Через російську агресію 3 людини дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області та об'єкти критичної інфраструктури. 

Доповнення

На Херсонщині вибухотехніки знешкодили залишки російської крилатої авіаційної ракети Х-101. Була виявлена бойова частина вагою 400 кг. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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