400 кілограмів вибухівки: на Херсонщині сапери знешкодили російську ракету Х-101
Київ • УНН
Українські вибухотехніки знешкодили 400-кілограмову боєголовку від російської крилатої ракети Х-101, знайдену в Херсонській області. Боєприпас було безпечно вивезено та знищено, щоб уникнути пошкодження прилеглої інфраструктури.
На Херсонщині вибухотехніки знешкодили залишки російської крилатої авіаційної ракети Х-101. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Залишки російської ракети знайшли мешканці Бериславського району і відразу повідомили про це правоохоронців. На місце прибули вибухотехніки з Херсона та Чернігова.
Вони ідентифікували залишки крилатої ракети типу Х-101 – виявлена бойова частина вагою 400 кг
Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну08.01.24, 12:24 • 93534 перегляди
Поліцейські перевели боєприпас у безпечний для транспортування стан, після чого перевезли на підривний майданчик та знищили таким чином, щоб не завдати шкоди інфраструктурі та іншим об’єктам навколо.
Доповнення
У відомстві розповіли, для знешкодження російської ракети за допомогою техніки бойову частину закопали в яму. Вибухотехніки пояснюють, що це зроблено для того, щоб ґрунт взяв на себе силу вибуху.
Крім того, таким чином уламки не можуть розлітатись на значну відстань.
Нагадаємо
У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", якою війська РФ атакували столицю 2 січня.