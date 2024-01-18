400 кілограмів вибухівки: на Херсонщині сапери знешкодили російську ракету Х-101

На Херсонщині вибухотехніки знешкодили залишки російської крилатої авіаційної ракети Х-101. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

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Залишки російської ракети знайшли мешканці Бериславського району і відразу повідомили про це правоохоронців. На місце прибули вибухотехніки з Херсона та Чернігова.

Вони ідентифікували залишки крилатої ракети типу Х-101 – виявлена бойова частина вагою 400 кг - розповіли у відомстві.

Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну

Поліцейські перевели боєприпас у безпечний для транспортування стан, після чого перевезли на підривний майданчик та знищили таким чином, щоб не завдати шкоди інфраструктурі та іншим об’єктам навколо.

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У відомстві розповіли, для знешкодження російської ракети за допомогою техніки бойову частину закопали в яму. Вибухотехніки пояснюють, що це зроблено для того, щоб ґрунт взяв на себе силу вибуху.

Крім того, таким чином уламки не можуть розлітатись на значну відстань.

Нагадаємо

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", якою війська РФ атакували столицю 2 січня.