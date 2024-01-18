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400 кілограмів вибухівки: на Херсонщині сапери знешкодили російську ракету Х-101

400 кілограмів вибухівки: на Херсонщині сапери знешкодили російську ракету Х-101

Київ • УНН

 • 23967 перегляди

Українські вибухотехніки знешкодили 400-кілограмову боєголовку від російської крилатої ракети Х-101, знайдену в Херсонській області. Боєприпас було безпечно вивезено та знищено, щоб уникнути пошкодження прилеглої інфраструктури.

На Херсонщині вибухотехніки знешкодили залишки російської крилатої авіаційної ракети Х-101. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі 

Залишки російської ракети знайшли мешканці Бериславського району і відразу повідомили про це правоохоронців. На місце прибули вибухотехніки з Херсона та Чернігова.

Вони ідентифікували залишки крилатої ракети типу Х-101 – виявлена бойова частина вагою 400 кг

- розповіли у відомстві.

Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну08.01.24, 12:24 • 93534 перегляди

Поліцейські перевели боєприпас у безпечний для транспортування стан, після чого перевезли на підривний майданчик та знищили таким чином, щоб не завдати шкоди інфраструктурі та іншим об’єктам навколо. 

Доповнення

У відомстві розповіли, для знешкодження російської ракети за допомогою техніки бойову частину закопали в яму. Вибухотехніки пояснюють, що це зроблено для того, щоб ґрунт взяв на себе силу вибуху.

Крім того, таким чином уламки не можуть розлітатись на  значну відстань.

Нагадаємо

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", якою війська РФ атакували столицю 2 січня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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